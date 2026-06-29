به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هم‌زمان با ابلاغ رسمی وزیر آموزش و پرورش برای آغاز برنامه‌های تابستانه، مراکز دارالقرآن آذربایجان‌غربی با برگزاری آیین‌های باشکوه، فعالیت‌های فصل تابستان خود را با شعار محوری «بعثت قرآنی» و با حضور پرشور دانش‌آموزانِ مشتاق آغاز کردند.

صمدی، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز استان آذربایجان‌غربی در حاشیه مراسم افتتاحیه این مراکز، ضمن اشاره به ابلاغ مقام عالی وزارت اظهار داشت:امروز مراکز دارالقرآن در سطح استان، با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته و با تکیه بر مفهوم متعالی "بعثت" فعالیت خود را آغاز می‌کنند. هدف ما در این تابستان، تنها آموزشِ صرفِ آیات نیست؛ بلکه برانگیختنِ روحِ حقیقت‌جویی و تربیتِ حماسی دانش‌آموزان بر اساس مفاهیم کلام‌الله مجید است. ما به دنبال آن هستیم که نسل جدید، با درکِ پیامِ بعثتِ پیامبر اسلام (ص)، قرآنی فکر کنند و قرآنی عمل نمایند.

وی با تأکید بر ضرورت تحول در برنامه‌های تابستانی افزود:در این مسیر، تلاش ما در آذربایجان‌غربی بر این است که مراکز دارالقرآن به کانون‌های "خیزش معنوی" دانش‌آموزان تبدیل شوند. با بهره‌گیری از اساتید برجسته و شیوه‌های نوینِ آموزشی، در کنارِ آموزشِ تخصصی قرائت و مفاهیم، روحیه مسئولیت‌پذیری، ایستادگی بر ارزش‌ها و اخلاقِ نبوی را در وجود دانش‌آموزان متبلور خواهیم کرد. در واقع، هر دارالقرآن در این تابستان، پایگاهی برای بعثتِ دوباره‌ی ارزش‌های الهی در جامعه دانش‌آموزی استان خواهد بود.

صمدی در پایان خاطرنشان کرد:خانواده‌های گرانقدر آذربایجان‌غربی، بازوانِ اصلی ما در این حرکتِ مقدس هستند. امیدواریم با مشارکت پرشورِ فرزندانمان، تابستانی سرشار از نشاط، آگاهی و خودباوری را رقم بزنیم. در‌های مراکز دارالقرآن در سراسر استان به روی دانش‌آموزانی که می‌خواهند پرچمدارِ بعثتِ معنوی در محیط مدرسه و خانه باشند، گشوده است.

با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در معاونت پرورشی فرهنگی به صورت همزمان آیین افتتاحیه در ۳۲دارالقرآن الکریم انجام شد .

آذربایجان‌غربی سال گذشته با تأسیس۷مرکز جدید گامی مهم در احداث فضاهای پرورشی برداشت.