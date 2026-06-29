معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد: افرادی که قصد سفر به خارج از کشور در ایام اربعین حسینی را دارند درخواست خود را به آن ایام موکول نکرده و هم اکنون در خصوص اخذ گذرنامه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حمیدرضا کریم زاده گفت: همه ساله با نزدیک به شدن به ایـام مـاه مـحـرم و اربـعیـن حـسیـنـی (ع) افراد زیادی برای تشرف به عتبات عالیات متقاضی اخذ گذرنامه هستند که پذیرش و روند صدور گذرنامه با حجم بالا در مقطع زمانی کوتاه بسیار زمانبر است.

وی ادامه داد: افرادی که قصد سفر به خارج از کشور در ایام اربعین حسینی را دارند درخواست خود را به آن ایام موکول نکرده و هم اکنون در خصوص اخذ گذرنامه اقدام کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان یزد افزود: با توجه به اینکه حداقل اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور ۶ ماه است زائران حسینی نسبت به کنترل اعتبار گذرنامه خود اقدام کنند و در صورت نیاز به اعتبار یا دریافت گذرنامه، به صورت حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و یا بصورت اینترنتی از طریق سایت و اپلیکیشن پلیس من اقدام کنند.

کریم زاده اظهار داشت: تمامی افراد ذکور بالای ۱۸ سال مشمول نظام وظیفه و دارای گذرنامه با اعتبار بیش از شش ماه که متقاضی شرکت در پیاده روی اربعین هستند باید ابتدا در خصوص اخذ مجوز خروج از کشور از طریق سامانه سخا اقدام نمایند و سپس به مرز‌های خروجی کشور مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: در ایام ماه محرم و صفر وثیقه ۳۰ میلیونی برای مشمولان (زائران اربعین حسینی) حذف شده و این افراد می‌توانند برای اخذ مجوز خروج از کشور اقدام کنند.