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همزمان با سراسر فارس، آیین سنتی طایفه بنی اسد با حضور بانوان در بوانات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در این آیین، بانوان کفن پوش با الهام از حماسه زنان قبیله بنیاسد که پس از واقعه عاشورا برای دفن پیکر شهدای کربلا به میدان آمدند با حضور در خیابانها ضمن مرثیه سرایی و مداحی، شعارهای حماسی و انقلابی سر دادند.
همچنین به صورت نمادین پیکر کودکان شهید جنگ تحمیلی سوم با هدف پیوند دادن فرهنگ عاشورا با ایثار و مقاومت امروز و هم نوایی با زنان قبیله بنیاسد تشییع شدند.
رجزخوانی بانوان، روایتگری ویژه از شخصیت و مجاهدتهای رهبر شهید انقلاب، قرائت بیانیه و سخنرانی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.