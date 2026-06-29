حمیدرضا نظامی منش جانباز ۷۰ درصد شهرستان اصفهان بر اثر صدمات ناشی از جانبازی دعوت حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر مطهر این شهید گرانقدر عصر امروز از ساعت ۵ بعدازظهر از میدان امام حسین رهنان به سمت گلزار شهدای رهنان تشییع می‌شود.

شهید حمیدرضا نظامی منش ۷ اسفند ۱۳۴۶ در اصفهان متولد ودر عملیات کربلای ۵ بر اثر اصابت ترکش و موج انفجار دچار مجروحیت شد.

مسعود نیک‌بخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در پیامی با ابراز همدردی با خانواده جانباز ۷۰ درصد حمیدرضا نظامی منش، شهادت این جانباز سرافراز را تبریک و تسلیت گفت.