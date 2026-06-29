به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: با بهره‌گیری از سامانه نوین مدیریت بار برای مشترکان صنعتی و همکاری صنعتگران، امکان عبور از پیک بار تابستان بدون اعمال خاموشی در شهرک‌های صنعتی فراهم شده است. محمد مرادی با ارائه آماری از سهم مصرف بخش‌های مختلف در استان اصفهان گفت: بخش خانگی ۲۶ درصد، عمومی ۴ درصد، کشاورزی حدود ۲۰ درصد و صنعت با مصرفی متغیر بین ۴۵ تا ۶۵ درصد، بیشترین سهم را در مصرف برق استان دارد. مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: بیش از ۸۵ تفاهم‌نامه با صنایع مختلف از جمله ذوبی‌ها، ریسندگی‌ها و شهرک‌های صنعتی منعقد شده است و با ایجاد قرارگاه پایش بار، به‌صورت ۲۴ ساعته مصرف لحظه‌ای مشترکان صنعتی رصد می‌شود. مرادی با معرفی سامانه بومی «بارش» که با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان استان طراحی شده، گفت: این سامانه به مشترکان صنعتی امکان می‌دهد تا مصرف لحظه‌ای خود را روی تلفن همراه یا تبلت مشاهده کنند و از میزان قدرت خریداری‌شده و میزان تخطی از آن مطلع شوند. وی با بیان اینکه مزیت اصلی این سامانه، مدیریت هوشمند بار بدون نیاز به قطع کامل فیدر است افزود: با رعایت تفاهم‌نامه‌ها، صنعتگران می‌توانند مصرف خود را بهینه کنند و از جریمه‌های سنگین تخطی از قدرت خریداری‌شده جلوگیری کنند و قابلیت‌هایی مانند پرداخت قبوض و دریافت خدمات جانبی نیز به آن افزوده شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت: هم‌اکنون ۲۶ هزار مشترک صنعتی در استان وجود دارد که حدود ۹۰۰ مگاوات بار مصرفی دارند.