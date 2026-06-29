مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از شناسایی ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمر ارز در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز کشف و جمع‌آوری شده است.

کیامهر، اظهار کرد: با تشدید پایش شبکه برق، بهره‌گیری از داده‌کاوی مرکز پایش، گزارش‌های مردمی و همکاری همکاران شرکت توزیع، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سطح استان شناسایی و ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این تخلفات در تعرفه‌هایی صورت گرفته که برای تأمین نیاز‌های واقعی مردم و بخش تولید در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری که ۸ مرکز با استفاده از تعرفه خانگی دارای ۳۸ دستگاه ماینر، ۵ مرکز با تعرفه کشاورزی دارای ۲۱ دستگاه، ۳ مرکز با تعرفه صنعتی دارای ۲۳ دستگاه و ۳ مرکز با تعرفه تجاری دارای ۵۵ دستگاه ماینر شناسایی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز صرفا یک تخلف مصرفی نیست، بلکه اقدامی است که با افزایش بار شبکه، ایجاد ناپایداری در تامین برق و مصرف بی‌رویه انرژی، حقوق میلیون‌ها مشترک و همچنین تولیدکنندگان و صنعتگرانی را که در چارچوب قوانین فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کیامهر تصریح کرد: برق حمایتی و یارانه‌ای باید در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور به کار گرفته شود، نه در اختیار فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه قرار گیرد. از این رو صنعت برق با جدیت و قاطعیت با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.