به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ و مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان که با حضور معاونان و مدیران منطقه و استانداری و همچنین فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، پلیس راهور و مدیران ادارات خدمت رسان برگزار شد، ضمن ارائه تبادل نظر و تشریح ماموریت‌های تعریف شده دوطرف، برهم افزایی وتعامل و همکاری برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و میزبانی شهرداری منطقه۲ تهران از شهروندان شریف و ولایت مدار اصفهانی تاکید شد.

همچنین مقرر شد طی روز‌های آینده بازدید‌های مشترکی با حضور نمایندگان شهرداری منطقه۲ تهران واستانداری اصفهان از محل‌های اسکان زائران و مسیر تشییع انجام شود.