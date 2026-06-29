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نشست مشترک شهردار منطقه۲ تهران با استاندار اصفهان با هدف برنامه ریزی و هماهنگی خدمت رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید به صورت مجازی برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشست مشترک مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ و مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان که با حضور معاونان و مدیران منطقه و استانداری و همچنین فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، پلیس راهور و مدیران ادارات خدمت رسان برگزار شد، ضمن ارائه تبادل نظر و تشریح ماموریتهای تعریف شده دوطرف، برهم افزایی وتعامل و همکاری برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید و میزبانی شهرداری منطقه۲ تهران از شهروندان شریف و ولایت مدار اصفهانی تاکید شد.
همچنین مقرر شد طی روزهای آینده بازدیدهای مشترکی با حضور نمایندگان شهرداری منطقه۲ تهران واستانداری اصفهان از محلهای اسکان زائران و مسیر تشییع انجام شود.