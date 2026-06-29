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سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج مرحله کتبی آزمون استخدامی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ پتروفرهنگ سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان شرکتکننده در آزمون استخدامی شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ پتروفرهنگ سال ۱۴۰۴ که ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ برگزار شد میرساند، کارنامۀ نتیجه این آزمون در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قرارگرفته است. متقاضیان پس از مشاهده کارنامه آزمون، در صورتی که جزو معرفیشدگان در آزمون مذکور هستند، ضروری است به نکات زیر توجه کنند:
۱- قبولی در آزمون کتبی صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی نمودن سایر مراحل است و قبول قطعی تلقی نمیگردد.
۲- مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده برای معرفیشدگان متعاقباً از طریق تارنمای هلدینگ پتروفرهنگ به نشانی: petrofarhang.com اعلام خواهد شد.
۳- ادامۀ فرایند جذب و بکارگیری نیرو، زمان و مکان دقیق ارزیابی، اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز برای طی مراحل تطبیق مدارک و دعوت به مصاحبه از طریق تارنمای هلدینگ پتروفرهنگ به نشانی: petrofarhang.com اعلام خواهد شد.
۴- بعد از اطلاعرسانی، مراجعه نکردن متقاضی معرفیشده در مهلت مقرر به منزلۀ انصراف از ادامه مراحل تلقی خواهد شد.