مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون ۳۰۶ هزار و ۳۷۰ نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند و تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ هزار و ۴۵۲ تردد ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام از تردد ۳۰۶ هزار و ۳۷۰ نفر از مرز مهران از ابتدای ماه محرم تاکنون خبر داد.

وی افزود: تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ هزار و ۴۵۲ تردد ثبت شده است که نشان می‌دهد این مرز همچنان پرترددترین گذرگاه زمینی زائران عتبات عالیات است.

دشتی‌پور ادامه داد: در همین بازه زمانی ۱۴ هزار و ۷۰ نفر وارد کشور و ۳ هزار و ۳۸۲ نفر از مرز خارج شده‌اند. از مجموع ورودی‌ها و خروجی‌ها، بخش عمده‌ای مربوط به زائران ایرانی است که با خودرو‌های شخصی یا ناوگان عمومی خود را به مسیر کربلا رسانده‌اند.

مدیرکل راهداری ایلام در تفکیک آمار گفت: ۱۲ هزار و ۳۹۶ ورودی ایرانی در برابر ۱ هزار و ۸۱۱ خروجی ایرانی ثبت شده و همچنین یک هزار و ۶۷۴ ورودی خارجی در مقابل یک هزار و ۵۷۱ خروجی اتباع خارجی در آمار تردد‌ها به چشم می‌خورد.

دشتی‌پور با اشاره به داده‌های کلان ترافیکی تصریح کرد: در دهه نخست محرم، بیش از ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۵۷۰ تردد وسیله نقلیه در جاده‌های استان ایلام ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بخش عمده این تردد‌ها مربوط به خودرو‌های سواری و وانت‌بار‌ها بوده که سهم آنها به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۹ هزار تردد می‌رسد، در حالی که بیش از ۲۴۱ هزار تردد نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

مدیرکل راهداری ایلام در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز گفت: از ابتدای ماه محرم تاکنون، ۲ هزار و ۶۸۶ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی زائران فعال بوده‌اند و در این مدت بیش از ۷۰ هزار و ۹۱۰ مسافر از طریق این ناوگان در محور‌های مواصلاتی استان جابه‌جا شده‌اند.

دشتی‌پور در پایان خاطرنشان کرد: در میان محور‌های مواصلاتی استان، جاده‌های ایلام–سرابله و چوار–ایلام به عنوان پرترددترین مسیر‌ها شناخته شده‌اند؛ مسیر‌هایی که در روز‌های اخیر به شکل مداوم زیر فشار ترافیکی زائران قرار دارند.