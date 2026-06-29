دلباختگان زیارت مضجع شریف حضرت سیدالشهدا (ع) و مشتاقان حضور در کنگره عظیم اربعین حسینی می‌توانند با مراجعه به سامانه سماح، مراحل ثبت‌نام خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاقه‌مندان تشرف به سفر روحانی اربعین از ساعت ۹ صبح فردا (نهم تیرماه) با مراجعه به سامانه سماح به نشانی اینترنتی samah.haj.ir برای ثبت نام خود و همراهانشان اقدام کنند و با تکمیل اطلاعات هویتی، از خدمات بیمه‌، درمان و سایر تسهیلات پیش‌بینی‌ شده برای زائران بهره‌مند شوند.

در این سامانه، زائران پس از ورود اطلاعات هویتی، سایر جزئیات مرتبط با سفر خود را ثبت خواهند کرد.

اطلاعات مربوط به زمان خروج، مرز انتخابی و تاریخ برگشت از جمله مواردی است که باید با دقت در سامانه درج شود تا برنامه‌ریزی برای خدمات‌رسانی به زائران با سهولت بیشتری انجام گیرد.

بر اساس اعلام کارشناسان، افراد بالای ۱۸ سال امکان تشکیل گروه در سامانه سماح را دارند و می‌توانند تا ۴۰ نفر را به عنوان اعضای زیر مجموعه خود ثبت نام کنند.

لازم به ذکر است که همه ساله ستاد اربعین به زائران توصیه می‌نماید که حتی الامکان، به صورت گروهی مشرف شوند تا هماهنگی‌های سفر آسان‌تر صورت گیرد.

در فرآیند ثبت‌نام، زائران عزیز می‌توانند مرز خروجی خود را از میان مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، باشماق، تمرچین و همچنین مسیر هوایی انتخاب کنند.

همچنین ثبت اطلاعات مربوط به وسیله نقلیه مورد استفاده نیز بخشی از مراحل نام‌نویسی در این سامانه است.

پس از تکمیل اطلاعات و تأیید نهایی، متقاضیان هزینه خدمات بیمه‌ای و امدادی هلال احمر را که برای اربعین امسال ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، پرداخت می کنند.

بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات درمانی و امدادی منوط به ثبت‌نام و تکمیل این مرحله خواهد بود.

در پایان فرآیند ثبت‌نام، کارت شناسایی اربعین و همچنین رسید حاوی کد QR ویژه وسایل زائران صادر می‌شود.

توصیه می شود که زائران این کد را چاپ و بر روی وسایل ضروری و چمدان‌های خود نصب کنند تا در صورت گم شدن ، امکان شناسایی و پیگیری آنها با سهولت بیشتری فراهم شود.