به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عملیات پایش و ردیابی آفت کرم برگ‌خوار پاییزه در ۱۱ هزار هکتار از مزارع ذرت، ارزن و سایر محصولات کشاورزی استان، به‌ویژه در شرق اصفهان، مناطق شمالی و جنوبی استان انجام شده و به کشاورزان برای انجام به‌موقع عملیات مبارزه و سم‌پاشی هشدار داده شده است.

منصور شیشه‌فروش با اشاره به انجام این عملیات به ویژه در شرق اصفهان و در شهر‌های هرند، ورزنه، براآن شمالی و جنوبی و شهرضا بر ضرورت اقدام سریع بهره‌برداران برای جلوگیری از گسترش این آفت تأکید کرد.

وی گفت: آفت کرم برگ‌خوار پاییزه، موجب بروز خسارت در جوانه مرکزی گیاه و ایجاد سوراخ‌شدگی در برگ‌ها می‌شود و می‌تواند به مزارع ذرت، ارزن و سایر محصولات کشاورزی آسیب وارد کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: کشاورزان لازم است برای انجام سم‌پاشی و مبارزه به‌موقع با آفت در مزارع اقدام کرده و با اجرای توصیه‌های کارشناسی، از سرایت آفت به سایر اراضی کشاورزی مجاور جلوگیری کنند.