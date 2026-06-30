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۱۱ هزار هکتار از مزارع اصفهان زیر پایش کرم برگخوار پاییزه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عملیات پایش و ردیابی آفت کرم برگخوار پاییزه در ۱۱ هزار هکتار از مزارع ذرت، ارزن و سایر محصولات کشاورزی استان، بهویژه در شرق اصفهان، مناطق شمالی و جنوبی استان انجام شده و به کشاورزان برای انجام بهموقع عملیات مبارزه و سمپاشی هشدار داده شده است.
منصور شیشهفروش با اشاره به انجام این عملیات به ویژه در شرق اصفهان و در شهرهای هرند، ورزنه، براآن شمالی و جنوبی و شهرضا بر ضرورت اقدام سریع بهرهبرداران برای جلوگیری از گسترش این آفت تأکید کرد.
وی گفت: آفت کرم برگخوار پاییزه، موجب بروز خسارت در جوانه مرکزی گیاه و ایجاد سوراخشدگی در برگها میشود و میتواند به مزارع ذرت، ارزن و سایر محصولات کشاورزی آسیب وارد کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: کشاورزان لازم است برای انجام سمپاشی و مبارزه بهموقع با آفت در مزارع اقدام کرده و با اجرای توصیههای کارشناسی، از سرایت آفت به سایر اراضی کشاورزی مجاور جلوگیری کنند.