به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با تابستان ۱۴۰۵ و برای چهارمین سال متوالی، طرح تابستانی اوقات فراغت با عنوان «آفتاب کتاب» در کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود.

همزمان با تابستان ۱۴۰۵ و برای چهارمین سال متوالی، طرح تابستانی اوقات فراغت با عنوان «آفتاب کتاب» با محوریت کارگاه‌های آموزشی و باشگاه‌های کتابخوانی، ویژه گروه‌های سنی کودک، نوجوان و بزرگسال و گروه‌های خاص در کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود.

فصل تابستان، با توجه به افزایش اوقات غراغت، فرصتی برای مهارت آموزی، عادت به مطالعه و رشد و توسعه فردی ایجاد کرده است؛ کتابخانه در تابستان، به مثابه پناهگاهی فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است که در سایه‌سار قفسه‌ها، کتاب، دریچه‌ای رو به آفتاب باز می‌کند تا با باروری فکر و اندیشه، روشنی بخش مسیر زندگی با نور دانایی باشد.

این طرح در راستای غنی‌سازی اوقات فراغت و کارکرد‌های اجتماعی کتابخانه‌های عمومی با اجرای برنامه‌های هدفمند، خلاقانه و پویا با محوریت کارگاه‌های آموزشی در رویکرد‌های تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی، ترویج مطالعه، داستان‌نویسی و خلاقیت ادبی، آشنایی با مهارت‌های فناوری و سواد رسانه‌ای و محوریت باشگاه‌های کتابخوانی در رویکرد تقویت محافل و جلسات کتابخوانی از اول تیرماه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، میزبان عموم مردم بوده و علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۴۸۷۴۳۳ تماس حاصل نمایند.