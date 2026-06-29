پاکستان، تا ۱۰ ژوئیه برای بازداشت اتباع غیرقانونی افغانستان ضرب الاجل تعیین کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد ، وزارت کشور پاکستان با صدور ابلاغیه‌ای، به اتباع افغانستان که به صورت غیرقانونی در این کشور اقامت دارند، تا ۱۰ ژوئیه فرصت داد وضعیت اقامت خود را تعیین تکلیف کنند و اعلام کرد از ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ روند بازداشت افراد فاقد مدارک قانونی در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز» بر اساس این ابلاغیه تمامی شهروندان افغانستان که بدون ویزا یا اسناد اقامتی معتبر در پاکستان حضور دارند، از پایان مهلت تعیین شده مشمول بازداشت خواهند شد.

وزارت کشور پاکستان این دستور را به دبیران ارشد چهار ایالت، فرماندهان پلیس، مسئولان دولت محلی و مدیریت منطقه پایتخت اسلام‌آباد ابلاغ کرده و از آنان خواسته است «طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی» را با قاطعیت اجرا کنند.

در این ابلاغیه تاکید شده است که از ۱۱ ژوئیه گزارش روزانه بازداشت‌ها و اقدامات انجام‌شده باید به وزارت کشور ارائه شود.

دولت پاکستان اجرای این طرح را یکی از اولویت‌های امنیتی خود عنوان کرده است.

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که با اجرای این دستور، احتمال آغاز موج گسترده‌ای از بازداشت و اخراج اتباع افغانستان فاقد مدارک قانونی در سراسر این کشور وجود دارد.