با تحویل نخستین قطعه زمین به متقاضیان، طرح نهضت ملی مسکن در خواف وارد مرحله ساخت و ساز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان خواف گفت: با معرفی متقاضیان به شهرداری، صدور پروانه ساختمانی و تکمیل فرآیند اداری، نخستین قطعه زمین نهضت ملی مسکن شهر خواف به یکی از متقاضیان تحویل شد تا عملیات ساخت و ساز به‌طور رسمی آغاز شود.

حسن غلامی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن خواف، سه هزار و ۴۰۸ قطعه زمین میان متقاضیان واجد شرایط قرعه‌کشی شد و معرفی تمامی متقاضیان به شهرداری برای انجام مراحل قانونی و دریافت پروانه ساختمانی انجام شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان پس از دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری، با مراجعه به اداره راه و شهرسازی، زمین خود را تحویل گرفته و وارد مرحله اجرای ساختمان خواهند شد.