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همزمان با هفته قوه قضائیه، مجتمع شوق زندگی با حضور رئیس کل دادگستری استان یزد، دادستان مرکز استان، مسئولان قضایی و اجرایی در مهریز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه مجتمع شوق زندگی پس از مرکز استان، دومین مرکز از این نوع در یزد است، گفت: راهاندازی این مجموعه، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کاهش ورود پروندهها به دستگاه قضایی خواهد داشت.
حجتالاسلام حسین طهماسبی از همکاری دادستان شهرستان، فرمانداری، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای اجرایی در راهاندازی این مرکز قدردانی کرد و افزود: همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف میتواند خدمات مؤثرتری به اقشار آسیبپذیر ارائه دهد.
دادستان مرکز استان یزد نیز هدف از راهاندازی مجتمع شوق زندگی را تجمیع خدمات دستگاههای متولی حوزه آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: در این مرکز، خدمات مشاورهای، روانشناختی، مددکاری، حقوقی و حمایتی به کودکان کار، کودکان آسیبدیده و در معرض آسیب، بانوان آسیبدیده و خانوادههای دارای مشکلات اقتصادی و اجتماعی ارائه میشود.
حسنپور اظهار داشت: با استقرار دستگاههایی از جمله آموزش و پرورش، بهزیستی، مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در این مجتمع، خدمات به صورت متمرکز و با هماهنگی کامل به مراجعان ارائه خواهد شد تا از گسترش آسیبهای اجتماعی پیشگیری شود.
دادستان شهرستان مهریز هم با اشاره به افتتاح دومین مجتمع شوق زندگی استان در مهریز تصریح کرد: این مرکز در راستای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف ایجاد همافزایی میان دستگاههای متولی آسیبهای اجتماعی راهاندازی شده است.
دهقان گفت: مجتمع شوق زندگی مهریز دارای ۹ واحد تخصصی در حوزههایی از جمله سلامت روان، حمایت از محجوران، کودکان آسیبدیده و در معرض آسیب، کودکان کار، مشاوره، مددکاری اجتماعی و اتاق بازی کودک است و خدمات مورد نیاز مراجعان را به صورت متمرکز ارائه میکند.
وی تصریح کرد: مراجعان بدون نگرانی از ثبت اطلاعات هویتی خود میتوانند از خدمات این مرکز بهرهمند شوند و با حمایت دستگاه قضایی و همکاری سایر نهادهای مسئول، مشکلات آنان در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برای رفع آن اقدام خواهد شد.