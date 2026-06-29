به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری دو نفر که با انتشار محتوای کذب، تحریک‌آمیز و دعوت به تجمعات غیرقانونی در فضای مجازی، درصدد ایجاد التهاب و اخلال در نظم و امنیت عمومی بودند، خبر داد.

برابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی تهران بزرگ، در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، دو نفر که با بازتولید گفتمان‌های آشوب‌طلبانه، انتشار اخبار کذب و محتوای تحریک‌آمیز، اقدام به تشویش اذهان عمومی و دعوت کاربران به حضور در تجمعات غیرقانونی می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

بررسی‌های تخصصی نشان داد متهمان با انتشار مطالب موهن و ضد امنیتی و ترغیب کاربران به ایجاد ناآرامی، درصدد برهم زدن آرامش عمومی جامعه بودند. همچنین مشخص شد این افراد پیش از این نیز از سوی پلیس تذکرات لازم را دریافت کرده بودند، اما با بی‌اعتنایی به هشدار‌های قانونی، مجدداً فعالیت‌های مجرمانه خود را از سر گرفته و به انتشار و بازنشر محتوای هدفمند و التهاب‌آفرین ادامه داده‌اند.

در ادامه اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مأموران پلیس در قالب دو پرونده مجزا، طی عملیات‌های جداگانه در محدوده خزانه بخارایی و خیابان امام خمینی (ره)، متهمان را دستگیر کردند. در بازرسی از تجهیزات الکترونیکی آنان نیز مستندات و ادله‌ای کشف شد که بیانگر ارتباط و تعامل این افراد با برخی کانال‌های معاند و دریافت محتوای هدایت‌شده از سوی گردانندگان این شبکه‌ها بود.

متهمان در تحقیقات اولیه اذعان کردند تحت تأثیر فضاسازی‌های صورت‌گرفته در کانال‌های معاند قرار گرفته و با دریافت پیام‌هایی برای انجام اقدامات مخرب و ضد امنیتی، با ساده‌اندیشی با آنان همراه شده‌اند. این افراد همچنین با ابراز ندامت، نسبت به اقدامات خود اظهار پشیمانی کرده و اعلام کردند فریب تبلیغات و عملیات روانی شبکه‌های معاند را خورده‌اند.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر رصد هوشمندانه و مستمر فضای حقیقی و مجازی، اعلام می‌کند هرگونه اقدام در راستای تشویش اذهان عمومی، تحریک به آشوب، دعوت به تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و امنیت عمومی، در چارچوب قانون با قاطعیت مورد برخورد پلیس قرار خواهد گرفت.