اداره مبادله و اهدای معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بیش از ۲۲ هزار جلد کتاب و منابع اطلاعاتی را برای تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در راستای برنامه‌های معاونت کتابخانه ملی و با هدف تجهیز کتابخانه‌های عمومی و ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه، تعداد ۲۲ هزار و ۴۵ جلد کتاب و سایر منابع اطلاعاتی از سوی اداره مبادله و اهدای کتابخانه ملی به اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان اهدا شد.

این اقدام فرهنگی در قالب «پویش اهدای کتاب» و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت منابع کتابخانه‌ای در سطح استان هرمزگان انجام گرفت.

بر این اساس، منابع اهدایی برای تجهیز کتابخانه‌های عمومی استان، به‌ویژه دو باب کتابخانه آسیب‌دیده در پی وقایع اخیر موسوم به «جنگ رمضان» و همچنین کتابخانه مرکزی استان هرمزگان که در مراحل پایانی آماده‌سازی و افتتاح قرار دارد، در اختیار اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قرار گرفت.

این اقدام فرهنگی از سوی اداره مبادله و اهدای معاونت کتابخانه ملی و با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام شد و منابع اهدایی شامل ۲۰ هزار و ۵۷۵ نسخه کتاب، ۴۷۰ نسخه مجله و ۱۰۰ منبع غیرکتابی شامل پوستر بود که به اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان ارسال شد.