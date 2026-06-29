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فرماندار اردبیل از انجام هماهنگی لازم برای اعزام ۴۲ کاروان از این شهرستان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید امت در تهران خبر داد و گفت: تسهیلات مناسب برای اعزام این کاروانها پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نشست هماهنگی ستاد برگزاری مراسم اعزام کاروانهای اردبیل به مراسم تشییع رهبر شهید امت درتهران با حضور فرماندار و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این جلسه فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل ضمن گرامیداشت یادوخاطره رهبر شهید امت وشهدای والامقام با تأکید بر لزوم هماهنگی کامل میان دستگاههای خدماترسان، جزئیات برنامهریزی برای اعزام شهروندان از اردبیل گفت :بر اساس تصمیمات اتخاذ شده تمهیدات لازم برای اعزام هزار و۶۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم از سراسر شهرستان اردبیل فراهم شده است و طبق برنامهریزی انجام شده، ۴۲ دستگاه اتوبوس برای انتقال شرکتکنندگان اختصاص یافته که زمان حرکت کاروانها روز یکشنبه از محل امامزاده سید صدرالدین اردبیل پیشبینی شده است.
فرماندار اردبیل در این نشست با اشاره به لزوم خدماترسانی مطلوب به شهروندان در طول مسیر و محل برگزاری، اظهار داشت: دستگاههای متولی موظفاند نسبت به فضاسازی مناسب محیطی و استقرار موکبها و ایستگاههای صلواتی در نقاط تعیینشده اقدام کنند تا خدماترسانی به بهترین نحو به زائران ارائه شود وتمامی دستگاه های اجرایی موظف به خدمات رسانی به موقع باتوجه به اهمیت این مراسم باشکوه وعظیم هستند
وی همچنین تصریح کرد: علاوه بر اعزام کاروانها به تهران، همزمان با مراسم اصلی در تاریخ ۱۵ تیرماه، مراسمی نیز در مرکز استان اردبیل جهت حضور پرشور عموم مردم بامحوریت گرامیداشت یادو خاطه رهبر شهید امت برگزار خواهد شد و تمامی تمهیدات لازم برای نظمدهی به این مراسم در سطح شهرستان اتخاذ شده است و فضاسازی شهر هم دراین راستا انجام خواهد شد
در این جلسه بر هماهنگی کامل میان نهادهای مربوطه و خدماترسان برای خدمات رسانی در طول این برنامه تأکید شد.