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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر تسریع در تعیین تکلیف پروندههای متقاضیان تسهیلات سفر ریاستجمهوری تأکید کرد و گفت: با رفع موانع موجود و همکاری بانکهای عامل، زمینه بهرهمندی هرچه سریعتر تولیدکنندگان از این تسهیلات و رونق تولید و اشتغال در بخش کشاورزی استان فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی در نشست بررسی وضعیت پروندههای متقاضیان تسهیلات سفر ریاستجمهوری، اظهار کرد: حمایت از تولید و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی از اولویتهای مدیریت ارشد استان است و تمامی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید برای تسریع در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را داشته باشند.
وی با اشاره به بررسی کارشناسی پروندههای متقاضیان در بانکهای عامل افزود: رفع موانع موجود، شفافسازی فرآیندها و تسریع در تخصیص اعتبارات، زمینه اجرای سریعتر طرحهای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار را در استان فراهم میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت جذب حداکثری اعتبارات سفر ریاستجمهوری تصریح کرد: انتظار میرود بانکهای عامل با نگاه حمایتی و تعامل مؤثر با دستگاههای اجرایی، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف پروندههای متقاضیان واجد شرایط اقدام کنند تا این منابع در مسیر توسعه تولید و تقویت اقتصاد استان بهکار گرفته شود.
کاظمنسب با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: تسریع در پرداخت این تسهیلات، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان، نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.
در این نشست که با حضور جواد سلطانی کاظمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، مدیرکل امور هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، مدیران ارشد بانکهای عامل و جمعی از تولیدکنندگان برتر استان برگزار شد، آخرین وضعیت پروندههای متقاضیان تسهیلات سفر ریاستجمهوری بررسی و بر تسریع در روند پرداخت این اعتبارات تأکید شد. همچنین مقرر شد بانکهای عامل با هماهنگی کامل و نگاه ویژه به نیازهای بخش تولید، در کمترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف پروندهها اقدام کنند.