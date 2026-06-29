وزیر ارتباطات در دیدار با خانواده شهید حسین احمدی، از کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، با گرامیداشت یاد شهدای حوزه ارتباطات، پایداری شبکه ارتباطی کشور را حاصل ایثار و مجاهدت نیرو‌های متعهد این حوزه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در ادامه دومین روز سفر خود به استان همدان، با حضور در منزل خانواده شهید حسین احمدی، از کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت استان همدان که در جریان جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

شهدای ارتباطات؛ پشتوانه پایداری خدمات در سخت‌ترین شرایط

هاشمی در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ شهدای حوزه ارتباطات، گفت: «تاب‌آوری و پایداری شبکه ارتباطی کشور، حاصل مجاهدت‌های نیرو‌های متعهد و فداکاری همچون شهید احمدی است که در دشوارترین شرایط، برای حفظ آرامش مردم و استمرار خدمات ارتباطی از هیچ تلاشی دریغ نکردند.»

وی با تأکید بر اینکه خدمت در حوزه ارتباطات، به‌ویژه در شرایط بحرانی، مسئولیتی خطیر و ملی است، افزود: «امروز استمرار خدمات ارتباطی و حفظ پایداری شبکه، مرهون تلاش شبانه‌روزی کارکنانی است که با احساس مسئولیت، امنیت و آرامش مردم را بر آسایش خود ترجیح دادند.»

وزیر ارتباطات همچنین حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا را موجب تقویت روحیه خدمتگزاری دانست و اظهار کرد: «دیدار با خانواده‌های شهدا، انرژی و انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر خدمت به مردم و صیانت از زیرساخت‌های ارتباطی کشور به همراه دارد.»

روایت خانواده شهید از لحظه حادثه

در این دیدار، فرزند شهید حسین احمدی با تشریح جزئیات حادثه منجر به شهادت پدرش، گفت: «سایت راداری سوباشی همدان یک‌بار در ساعات ابتدایی روز هدف حمله تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و بار دوم نیز حوالی ساعت ۱۸:۵۳ همان روز، مجدداً مورد حمله قرار گرفت که در این حمله، پدرم به شهادت رسید. پدرم در زمان وقوع حمله در محل مأموریت خود تنها بود.»

وی با اشاره به روحیه مسئولیت‌پذیر پدرش افزود: «او همواره انجام وظیفه و حفظ پایداری ارتباطات را بر هر موضوع دیگری مقدم می‌دانست و تا آخرین لحظه در محل خدمت خود حضور داشت.»

شهیدی در مسیر صیانت از ارتباطات کشور

شهید حسین احمدی، از کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت، عصر روز جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، هنگام انجام مأموریت در ایستگاه مخابراتی مستقر در جوار سایت رادار سوباشی، بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

وی یکی از نیرو‌های متعهد و متخصص حوزه ارتباطات کشور بود که در مسیر حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی و استمرار خدمات به مردم، جان خود را تقدیم ایران اسلامی کرد.