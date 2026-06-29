فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزبانان همیشه بیدار مرزبانی استان در پی کار گسترده اطلاعاتی، موفق به کشف ۲۰۵ کیلوگرم مواد مخدر قبل از ورود به کشور در نقطه صفر مرزی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار رضا شجاعی، گفت: مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان موادمخدر در جهت انتقال مواد مخدر به داخل کشور در جنوب استان مطلع و سریعاً با تشکیل تیم‌های عملیاتی و مسیر‌های احتمالی ورود قاچاقچیان را شناسایی و مسدود کردند.

وی با اشاره به متواری شدن قاچاقچیان به سمت خاک کشور مقابل، افزود: مرزبانان در اقدامی رزمی موفق به شناسایی محل دقیق محموله مواد مخدر شدند و توانستند در عملیاتی یک دستگاه موتور سیکلت را توقیف و مقدار ۲۰۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح جنگی کلاش، ۴۴ عدد فشنگ جنگی به همراه دو تیغه خشاب را کشف کنند.

وی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، از همکاری خوب نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین مرزنشینان با مجموعه مرزبانی و نقش مؤثر آنان در برقراری امنیت پایدار و کنترل مرز‌های جنوب شرق کشور قدردانی کرد.