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دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانجنوبی دستور تسریع در تحویل باقیمانده واحدهای طرح نهضت ملی مسکن داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید میدانی از طرح نهضت ملی مسکن سایت زعفرانیه بیرجند ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، دستور تسریع در تکمیل زیرساختها و رفع نواقص طرح را صادر کرد.
قاسمی در جریان این بازدید، وضعیت پیشرفت کار، کیفیت اجرا و میزان مطابقت طرح با استانداردهای تعیین شده را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در تأمین مسکن شهروندان، بر این نکته تأکید کرد که رعایت حقوق عامه و جلوگیری از هرگونه اهمال در پیشبرد طرحهای زیربنایی، از اولویتهای اصلی دستگاه قضا است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی خواستار تکمیل زیرساختهای خدماتی، آسفالت معابر فرعی، نصب انشعابات گاز، نهاییسازی لایحه تأخیرات و تسریع در فرآیندهای اجرایی شد.
قاسمی گفت: دستگاه قضایی با جدیت بر اجرای صحیح طرحهای مرتبط با رفاه عمومی نظارت خواهد داشت و در راستای صیانت از حقوق شهروندان، اقدامات قانونی لازم را به عمل خواهد آورد.