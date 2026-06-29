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معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، از فراهم شدن امکان گشایش پروفرم تخصیصی نزد بانکهای عامل خبر داد و گفت: شرکتها میتوانند معادل ریالی ارز تخصیصی را با مهلت ۹۰ روزه پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نقی شهابی مجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در پی هماهنگیهای انجام شده میان سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی، امکان گشایش پروفرم تخصیصی نزد بانک عامل برای شرکتهای فعال در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات پزشکی و تولیدکنندگان شیرخشک که ارز ترجیحی آنها از طریق هالک بانک یا سایر بانکهای خارجی تخصیص یافته، فراهم شده است.
وی افزود: بر اساس سازوکار جدید، شرکتهای مشمول میتوانند فرآیند تأمین کالا و مواد اولیه را آغاز کنند و پرداخت معادل ریالی ارز تخصیص یافته را تا ۹۰ روز تقویمی پس از انجام معامله به تعویق بیاندازند. این فرصت، فشار ناشی از تأمین نقدینگی را کاهش داده و سرمایه در گردش شرکتها را برای ادامه تولید و واردات حفظ میکند.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو ادامه داد: این تصمیم با هدف تسهیل تأمین فرآوردههای سلامت محور، جلوگیری از وقفه در تولید و واردات و پشتیبانی از زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی اتخاذ شده است و میتواند روند دسترسی مراکز درمانی و بیماران به اقلام مورد نیاز را تسریع کند.
شهابی مجد تأکید کرد: شرکتهای واجد شرایط در صورت تمایل میتوانند با هماهنگی بانک عامل و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط از این امکان استفاده کنند.