

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره چهار پرونده مطروحه صادر کرد. آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت مهدی عبدی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۱۲ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۹۶۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت اشکان مهرعلی از باشگاه گل گهر سیرجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۲۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت مهدی ناظمی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۱ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت میلاد داغری از باشگاه پالایش نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴۴ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.