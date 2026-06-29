پیگیری صدور اسناد مالکیت مردم جزیره خارگ

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، امیدواریم با هماهنگی‌های لازم و برگزاری جلسه‌های تکمیلی، زمینه صدور اسناد مالکیت برای مردم جزیره خارگ پس از سال‌ها فراهم شود.