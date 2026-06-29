پیگیری صدور اسناد مالکیت مردم جزیره خارگ
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به پیگیریهای انجام شده، امیدواریم با هماهنگیهای لازم و برگزاری جلسههای تکمیلی، زمینه صدور اسناد مالکیت برای مردم جزیره خارگ پس از سالها فراهم شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی مهرانگیز با اشاره به پیگیری مشکل اسناد مالکیت مردم جزیره خارگ گفت: موضوع اسناد مالکیت در این جزیره سابقهای طولانی دارد و بررسیها نشان میدهد این مشکل از سال ۱۳۱۸ به دلیل ثبت اظهارنامهای به نام وزارت مالیه در دفتر اسناد ایجاد شده است.
وی افزود: پس از آن نیز اختلافاتی میان اشخاص حقیقی و دستگاههای دولتی از جمله وزارت دارایی و راه و شهرسازی شکل گرفت و در سال ۱۳۳۷ رایی از دادگستری وقت بوشهر صادر شد که بر اساس آن اسناد به نام دولت تلقی شد، درحالی که بررسیهای انجام شده نشان میدهد بخش قابل توجهی از این اراضی متعلق به مردم است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای حل این موضوع بیان کرد: در این زمینه جلسههای متعددی در شورای عالی امنیت ملی با حضور مسئولان مرتبط از جمله رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار و حتی با حضور مسئولان مربوط بازدید میدانی از جزیره خارگ انجام شد.
مهرانگیز ادامه داد: در جریان این بازدیدها، مسئولان از نزدیک با وضعیت زندگی مردم و قدمت خانههای قدیمی در جزیره آشنا شدند و بسیاری از ابهامات موجود درباره مالکیت زمینها برطرف شد.
وی یادآور شد: حضور مردم در جزیره خارگ علاوه بر اینکه حق طبیعی آنان است، در حوزه امنیت نیز نقش مهمی دارد و مردم همواره به عنوان پشتوانه امنیت کشور عمل کردهاند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به پیگیریهای انجام شده، امیدواریم با هماهنگیهای لازم و برگزاری جلسههای تکمیلی، زمینه صدور اسناد مالکیت برای مردم جزیره خارگ فراهم شود.