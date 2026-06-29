معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مشاهده مراحل خوشه‌دهی در مناطق فریدونکنار، آمل و محمودآباد، از مدیریت مناسب منابع و عدم مشاهده تنش آبی در اراضی شالیزاری خبر داد و پیش‌بینی کرد از هفته سوم تیرماه عملیات برداشت آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مشاهده مراحل خوشه‌دهی در مناطق فریدونکنار، آمل و محمودآباد، از مدیریت مناسب منابع و عدم مشاهده تنش آبی در اراضی شالیزاری خبر داد و پیش‌بینی کرد از هفته سوم تیرماه عملیات برداشت آغاز شود.

هادی باقری گفت: بر اساس پایش‌های میدانی انجام شده توسط کارشناسان فنی، شاهد ظهور خوشه‌های برنج در مناطق فریدونکنار، آمل و محمودآباد هستیم.

وی افزود: این پدیده در این بازه زمانی نشان‌دهنده مدیریت صحیح کشاورزان در رعایت تقویم زراعی و استفاده بهینه از منابع آبی و نهاده‌های کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی مازندران در ارزیابی شرایط فعلی گفت: با توجه به شرایط جوی مساعد و مراقبت‌های صورت‌گرفته و درصورت تداوم روند کنونی و پایداری وضعیت آب‌وهوا پیش‌بینی می‌شود شاهد عملکرد کمی و کیفی بسیار مناسبی در برداشت محصول امسال باشیم.

باقری افزود: تاکنون هیچ گزارش خاصی مبنی بر تنش آبی در شالیزار‌های استان دریافت نشده است.

وی با تأکید بر نقش نهاد‌های فنی در این مسیر، خاطرنشان کرد: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی در تمامی مراحل در کنار بهره‌برداران حضور داشته و با ارائه توصیه‌های فنی در زمینه مدیریت تغذیه گیاهی و مقابله با آفات و بیماری‌ها تلاش می‌کنند تا کشاورزان مراحل پایانی رشد برنج را با کمترین دغدغه سپری کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت اقتصادی برنج، به‌ویژه برنج طارم هاشمی، خاطرنشان کرد: این رقم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک و باکیفیت، جایگاه ویژه‌ای در سبد اقتصادی خانوار‌های روستایی و اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.

باقری تأکید کرد: ظهور خوشه‌ها فراتر از یک مرحله فیزیولوژیک، نمادی از تلاش مستمر کشاورزان برای تأمین امنیت غذایی جامعه است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی مازندران گفت: امیدواریم عملکرد سال جاری برنج رکورد سال گذشته را نیز شکسته و تجربه‌ای موفق برای کشاورزان استان باشد.