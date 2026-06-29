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رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با اقدامات صورت گرفته در شوراهای حل اختلاف استان و تلاش شبانه روزی بزرگان عشایر، صلح یاران و متنفذین، از ورود و تشکیل ۴۴ هزار پرونده در پنج سال گذشته در استان پیشگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در همایش ستاد صبر استان که در راستای تقدیر از صلح یاران برتر برگزار شد، اظهار کرد: در پنج سال گذشته تحول بزرگی در صلح و سازش استان خوزستان ایجاد شده است که سازش در بیش از ۲۰۰ هزار فقره پرونده اعم از ۸۰۰ پرونده قصاص نفس از مصادیق آن است.
وی تصریح کرد: تعداد بالای برخی موضوعات قضایی، دلیل بر افزایش نرخ آن جرم نیست بلکه برخی از این پروندهها سالها بلاتکلیف بوده که با سرعت بخشی به روند سازش و دعوت از شیوخ و بزرگان طرفین، در نهایت به صلح ختم شده است؛ در حالی که هر کدام از این پروندهها میتوانست زمینهساز اختلافات و دعاوی دیگری باشد.
رئیس کل دادگستری خوزستان مصلحین اجتماعی را بازوان توانمند دستگاه قضایی در رسیدن به اهداف تعالی قوه قضائیه برشمرد و ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف اصلی پس از رسیدگی به پروندهها و صدور حکم، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است که این مسئله در اصلاح ذات البین از طرق غیرقضایی مانند مصالحه، داوری و میانجیگری، نمود مییابد.
دهقانی با بیان این که هم اکنون ۹۸ داور حرفهای و ۸۴ میانجیگر با گذراندن دورههای آموزشی، پودمانهای علمی و اختبار، در استان فعالیت دارند، بیان داشت: همچنین برای هزار و ۲۶۴ صلحیار افتخاری ابلاغ صادر شده است.
وی از تاسیس کانون داوران در استان خبر داد و افزود: باید میان سازشگر، صلحیار، داور و میانجیگران ارتباط برقرار شود و بخش قابل توجهی از اختلافات موجود از روشهای جایگزین قضایی و غیرتحکمی حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان اقناع را یکی از شاخصهای ارزیابی در دستگاه قضایی برشمرد و خاطر نشان کرد: اگر به دنبال اقناع و رضایت مراجعهکنندگان و مردم جامعه هستیم، باید صلح و سازش را توسعه دهیم و از این ظرفیت عظیم و موثر به بهترین شکل بهرهمند شویم.
دهقانی با اشاره به عملکرد پنج ساله شورای حل اختلاف استان خوزستان، اظهار کرد: در این مدت، ۲۰ همایش ستاد صبر در استان برگزار، ۸۴۲ هیئت صلح در مساجد، حسینیهها، ادارات و ... تاسیس، ۷۰ تفاهمنامه میان شورای حل احتلاف استان و دستگاههای اجرایی و نهادهای صنفی منعقد، شورای حل اختلاف عشایر در ۳۲ حوزه قضایی استان و نیز ۶۴ شعبه تخصصی ویژه اصناف، پزشکان، نیروی انتظامی، صنعت و معدن، فرهنگ، هنر و رسانه، کشاورزی، ورزش و جوانان و... تشکیل شد که این آمارها و سایر عملکرد حاصله در آمار صلح و سازش، منتج به کسب رتبههای برتر در الگوی تحول و تعالی، برنامههای عملیاتی و تمامی پویشهای مردمی و ... شده است.
وی همچنین تشکیل کارگروه مشترک شورای حل اختلاف استان با اداره کل اقدامات تامینی و تربیتی را اقدام شاخص دیگر این شورا برشمرد و گفت: هم اکنون این کارگروهها در هر ۱۰ زندان استان فعال است.
در پایان این همایش از صلحیاران برتر استان خوزستان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.