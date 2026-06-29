پخش زنده
امروز: -
فرماندار پیشوا، از اجرای طرح ملی نصب سامانههای خورشیدی در ۲۱ مسجد شهری و ۳۴ مسجد روستایی این شهرستان خبر داد و هدف از این اقدام را افزایش تابآوری مساجد در شرایط بحرانی و کاهش ناترازی برق عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید دانشآموز از اجرای طرح ملی نصب پنلهای خورشیدی در مساجد شهرستان پیشوا خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۲۱ مسجد شهری و ۳۴ مسجد روستایی شهرستان به سامانههای خورشیدی مجهز میشوند و تجهیزات مورد نیاز نیز بهصورت رایگان در اختیار مساجد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: برای اجرای این طرح، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار دولتی برای هر مسجد اختصاص یافته و تنها هزینه آمادهسازی زیرساختها و نصب سامانهها بر عهده متولیان مساجد خواهد بود.
فرماندار پیشوا با اشاره به اینکه هزینه آمادهسازی و نصب هر سامانه حدود ۱۲۰ میلیون تومان برآورد شده است بیان کرد: انتظار میرود هیئتهای امنای مساجد، خیران و مردم با مشارکت و همراهی خود زمینه اجرای هرچه بهتر این طرح را فراهم کنند.
دانشآموز با بیان اینکه نصب پنلهای خورشیدی در ۵۵ مسجد پیشوا در راستای سیاستهای دولت و الزامات پدافند غیرعامل انجام میشود، تصریح کرد: افزایش تابآوری مساجد در شرایط بحرانی، کمک به مدیریت مصرف انرژی، کاهش ناترازی برق و ایجاد درآمد پایدار از محل فروش برق مازاد به شبکه سراسری از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
وی خاطرنشان کرد: مساجد مجهز به سامانههای خورشیدی در شرایط اضطراری و بحران میتوانند بهعنوان مراکز خدمترسانی، پشتیبانی و اسکان اضطراری مورد استفاده قرار گیرند.