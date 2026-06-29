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انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با انتشار فراخوان مقاله همایش ملی «زن در تاریخ محلی سیستان و بلوچستان» از پژوهشگران دعوت کرد چکیده مقالات خود را تا ۳۱ تیرماه و اصل مقالات را تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، همایش ملی «زن در تاریخ محلی سیستان و بلوچستان» را با مشارکت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، باشگاه اندیشه، نشر تاریخ ایران و انجمن زنان کارآفرین، پاییز ۱۴۰۵ در استان سیستان و بلوچستان برگزار میکند.
این همایش با هدف بازشناسی نقش و جایگاه تاریخی زنان، بررسی مسائل، ظرفیتها، فرصتها و موانع پیشروی آنان و تبیین پدیدههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مرتبط با زنان در پهنه شرق ایران برگزار میشود.
انجمن زنان پژوهشگر تاریخ که سابقهای چند دههای در زمینه مطالعات تاریخ زنان دارد، پیش از این سمینارهای دوسالانه «زن در تاریخ ایران و جهان اسلام از آغاز تا دوره معاصر» و همایشهای تاریخ محلی زنان در پهنههای غرب، جنوب و شمال ایران را برگزار کرده است.
«مباحث نظری و روششناسی مرتبط با نسبت تاریخ محلی و تاریخ زنان»، «زنان و تاریخنگاری»، «زنان و کنشگری سیاسی»، «زنان و اقتصاد»، «زنان و فرهنگ، ادب و هنر»، «زنان و دانش و آموزش»، «زنان و پوشش»، «زنان و معماری» و «زنان و نهادهای مدنی» از محورهای این همایش است.
زیست زنانه، مادرانگی و مدیریت نقشها، زنان و محیطزیست، نابرابریهای جنسیتی، زنان سرپرست خانوار، مواجهه زنان با خشونت، زنان و مهاجرت، زبان و گویشهای محلی، صنایعدستی، آیینها و سنتهای بومی، زنان بهعنوان حاملان میراث ناملموس، خودآگاهی فرهنگی و هویتی و زنان و جنگ نیز از دیگر موضوعات پیشنهادی این فراخوان به شمار میرود.
گستره تاریخی این همایش از دوره اسطورهای تا زمان معاصر را دربرمیگیرد و پژوهشگران میتوانند افزون بر محورهای اعلامشده، موضوعات مرتبط دیگری را در حوزه تاریخ محلی زنان سیستان و بلوچستان برای بررسی و ارائه پیشنهاد کنند.
پژوهشگران و علاقهمندان میتوانند چکیده مقالات خود را تا ۳۱ تیرماه و متن کامل مقالات را تا ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، در قالب فایلهای Word و PDF، از طریق نشانی الکترونیکی seminarezanan@gmail.com یا پایگاه اینترنتی wahrngo.ir به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۰۹۳۵۴۰۴۷۱۱۰ تماس بگیرند. صفحه انجمن زنان پژوهشگر تاریخ در اینستاگرام با شناسه Zanane_pazhoheshgar_tarikh، کانال آن در پیامرسان بله به نشانی ble.ir/join/FBPfXNC۷CG و کانال تلگرامی انجمن به نشانی t.me/zananepazhoheshgartarikh۱۳۹۶ در دسترس است.