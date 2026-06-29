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مراسم حرم تا حرم بر اساس یک سنت کهن در فسا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،امام جمعه شهرستان فسا گفت: بر اساس یک آیین کهن، مراسم حرم تا حرم با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدای کربلا سه روز پس از عزاداری روز عاشورا برگزار شد و دوستداران خاندان عصمت و طهارت ، مسیر حرمهای امامزاده شاهزاده قاسم تا امامزاده حسن این شهرستان را پیاده روی کردند.
حجت الاسلام رجبیان افزود: این مراسم بیش از ۲۰ سال است که در فسا برگزار و امسال حدود ۳۰۰ نفر به عنوان هنرمند و عوامل اجرایی در برپایی آن مشارکت داشتند.
امام جمعه شهرستان فسا بیان کرد: ورود نمادین اسرای کربلا، برپایی عزاداری با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر از عاشقان سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) جلوهای دیگر از این مراسم بود.
شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.