رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به کاهش ۴ درصدی پرونده‌های سرقت در استان درسال گذشته بر برخورد جدی با سارقان و مالخران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کاهش ۴ درصدی پرونده‌های سرقت در استان در سال گذشته خبر داد و بر برخورد جدی با سارقان و مالخران تاکید کرد.

ناصر عتباتی در تشریح این خبر اظهار کرد: سرقت تنها جرم علیه اموال نیست، بلکه جرمی علیه امنیت روانی و آسایش عمومی شهروندان است.

وی افزود: در مورد سارقان سابقه‌دار و محکومان متواری باید جدیت ویژه‌ای اعمال شود و اعطای تسهیلات ارفاقی برای آنان محدود و سختگیری شود.

عتباتی با تاکید بر ضرورت شناسایی و کشف اموال مسروقه گفت: برخورد با مالخران باید شدیدتر از خود سارقان باشد، زیرا آنها بستر و انگیزه سرقت را فراهم می‌کنند.

وی دستور داد تا دهم تیرماه، تمامی پابند‌های الکترونیکی مانده و استفاده نشده، برای محکومان سرقت نصب شود.