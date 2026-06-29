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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به کاهش ۴ درصدی پروندههای سرقت در استان درسال گذشته بر برخورد جدی با سارقان و مالخران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از کاهش ۴ درصدی پروندههای سرقت در استان در سال گذشته خبر داد و بر برخورد جدی با سارقان و مالخران تاکید کرد.
ناصر عتباتی در تشریح این خبر اظهار کرد: سرقت تنها جرم علیه اموال نیست، بلکه جرمی علیه امنیت روانی و آسایش عمومی شهروندان است.
وی افزود: در مورد سارقان سابقهدار و محکومان متواری باید جدیت ویژهای اعمال شود و اعطای تسهیلات ارفاقی برای آنان محدود و سختگیری شود.
عتباتی با تاکید بر ضرورت شناسایی و کشف اموال مسروقه گفت: برخورد با مالخران باید شدیدتر از خود سارقان باشد، زیرا آنها بستر و انگیزه سرقت را فراهم میکنند.
وی دستور داد تا دهم تیرماه، تمامی پابندهای الکترونیکی مانده و استفاده نشده، برای محکومان سرقت نصب شود.