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معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت برنامهریزی منظم برای حضور گسترده مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: همه دستگاهها و نهادهای مرتبط باید پای کار باشند تا این رویداد تاریخی با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، رضا نجاتی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و تأکید بر حضور مستمر و معنادار مردم در خیابانها گفت: مردم وقتشناس، دشمنشناس و با بصیرت، تجمعات خود را در خیابانها آغاز کردند و همچنان این تجمعات ادامه دارد. این تجمعات، ادامهدهنده راه قیام عاشورا و پیوندخورده با آن است و انشاءالله تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. مردم نشان دادند که همراه با نظام و ولایت هستند و با همان شعار امام حسین (ع) که «هیهات من الذلة» است، در برابر دشمن ایستادهاند.
وی افزود: در کنار این حضور، مذاکرات دیپلماتیک نیز جریان دارد، اما حضور مردم معنا، شکوه و قوتبخش نبرد جانانه نیروهای مسلح بود. فرماندهان نظامی اعلام کردند که حضور مردم در خیابانها، قدرت قلب آنان را افزایش میدهد و با صلابتتر در برابر دشمن ظاهر میشوند.
معاون سیاسی استاندار خوزستان با بیان اینکه این انسجام ملی و سرمایه اجتماعی باید قدرشناسی شده و به نسلهای آینده منتقل شود، گفت: بخشی از حفظ این انسجام بر عهده دولتمردان و مسئولین قوای سهگانه است و هر تصمیم باید در راستای خدمت به مردم باشد. اما نکته مهم، بحث وحدت است. دشمن به دنبال اختلاف است و روز به روز با رسانهها تلاش میکند اختلافافکنی کند. ما باید مواظب باشیم در صحبتها، انتشار مطالب، سخنرانیها و موضعگیریها، هر مطلبی که باعث اختلاف شود، در راستای اهداف دشمن است.
نجاتی بیان کرد: قوای سهگانه، نیروهای مسلح و مردم، همه تحت تدابیر رهبری حرکت میکنند. اگر در جایی حاشیهای ایجاد شود، معظمله تذکر لازم را خواهند داد و همه ارکان وظیفه دارند مطیع باشند. ما ثابت کردهایم که در راستای اهداف مقدس جمهوری اسلامی با کسی تعارف نداریم و به دشمن هم اعتماد نداریم. شرایطی پیش آمده که نیاز به وحدت دارد و همه باید تلاش کنیم این وحدت و انسجام در هر استان حفظ شود.
وی افزود: ما نباید خودمان را دست کم بگیریم. نخبگان هر استانی اگر پای کار بیایند، میتوانند در وحدت و انسجام ملی تأثیرگذار باشند. در سایه وحدت، کشور مسیر خود را دنبال خواهد کرد.
معاون سیاسی استاندار خوزستان با اشاره به موضوع تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: بحث دوم، تشییع پیکر رهبر شهیدمان است. باید برای حضور گسترده و منظم مردم در این مراسم برنامهریزی دقیقی انجام شود. همه دستگاهها و نهادهای مرتبط باید پای کار باشند تا این رویداد تاریخی با شکوه هرچه تمامتر برگزار شود. مردم خوزستان با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری و عشق خود را به رهبری و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان به اعلام رسمی برنامه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: از شنبه آینده (۱۳ تیرماه) برنامه وداع در مصلی تهران آغاز میشود و در روزهای ۱۵ تا ۱۸ تیرماه، تشییع در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار خواهد شد. استان خوزستان با دستور استاندار، از دو سه هفته پیش ورود پیدا کرد و جلسات را با حضور همه دستگاهها آغاز کردیم. به فرمانداران ابلاغ شد و کمیتهها و قرارگاهها برای دو موضوع اصلی از جمله اعزام عاشقان با محوریت حمل و نقل، تدارکات، اسکان، امنیت، بهداشت و سلامت و برنامههای جاماندگان که توسط سازمان تبلیغات و دستگاههای فرهنگی در مساجد و حسینیهها برگزار میشود، تشکیل شوند.
معاون سیاسی استاندار خوزستان با اشاره به محدودیت امکانات استان اتوبوس، قطار و بسته بودن مسیر هوایی، بیان کرد: استان خوزستان در اربعین از امکانات استانهای دیگر استفاده میکرد، اما اکنون همه استانها درگیر هستند؛ بنابراین باید بر اساس ظرفیت موجود برنامهریزی کنیم. پویش مردمی را راهاندازی کردهایم تا افرادی که با خودروی شخصی به مراسم میروند، در سامانه سپاه ثبتنام و اعلام کنند که چند نفر ظرفیت همراهی دارند. این پویش میتواند کمک شایانی به حمل و نقل زائران کند.
نجاتی با اشاره به درخواست استاندار از وزارت نیرو و دولت برای افزایش سهمیه برق استان، گفت: قبل از حملات دشمن، ۵۰ هزار کارگر در معرض تعدیل بودند، اما با تدبیر استاندار، این تعداد به زیر ۵ هزار نفر رسید. امروز نیاز است صنایع فعال بمانند، اما صرفهجویی در مصرف انرژی یک وظیفه همگانی است. روابطعمومیها، رسانهها و صداوسیما باید اطلاعرسانی مستمر در این زمینه داشته باشند. گرچه گامهای خوبی برداشته شده، اما کافی نیست و همه باید در این مسیر حرکت کنند.
نجاتی با اشاره به شرایط سخت کشور و منطقه، گفت: با توکل بر خداوند و ائمه اطهار (ع)، از این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد و دست برتر با جبهه اسلام است. امیدواریم در راهی که انتخاب کردهایم، مورد رضایت خداوند قرار گیریم و خدمتگزار صادقی برای مردم عزیز و ولایتمدار استان خوزستان باشیم. صرفهجویی و اطلاعرسانی دقیق، دو رکن اساسی در عبور از شرایط کنونی است.