به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رضا واعظی مدیر کل صدا و سیمای خراسان شمالی با محمد ایزدی فرماندار شهرستان جاجرم هم دیدار و گفت‌و‌گو کرد و در این دیدار مشکلات قطعی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در شهرستان جاجرم و جانمایی محل نصب فرستنده جدید مورد بررسی قرار گرفت.

در پی طوفان، شکستگی دکل ۳۶متری و قطع سیگنال رسانی دو شهرستان گرمه و جاجرم، عوامل فنی صداوسیمای استان در کمتر از ۲۴ ساعت، سیگنال رسانی را برقرار کردند.