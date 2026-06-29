نقش باورهای دینی در مدیریت استرس
کارشناس توسعه فردی در البرز گفت: شناخت منشأ اضطراب و ایجاد تعادل میان جسم و روح به کاهش استرس کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
صالحه کشاورز، کارشناس توسعه فردی، با حضور در برنامه «امروز البرز» به بررسی موضوع استرس و اضطراب و نقش ارتباط میان جسم و روح در سلامت روان پرداخت.
کشاورز با بیان اینکه استرس میتواند بسیاری از تمرینهای خودسازی و خودپروری را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: انسان از دو بعد جسم و جان تشکیل شده و این دو همواره بر یکدیگر اثر میگذارند. جسم بهنوعی مرکب روح برای زندگی است و اگر ارتباط میان این دو دچار اختلال شود، زمینه بروز مشکلات روانی از جمله استرس فراهم میشود.
وی استرس را «فشار روح بر جسم» توصیف کرد و افزود: زمانی که فرد دچار استرس میشود، در واقع روح به جسم هشدار میدهد که حال درونی مناسب نیست. ترس و احساس از دست دادن از جمله عواملی هستند که میتوانند استرس شدیدی ایجاد کنند و این واکنشها در حقیقت نوعی پیام درونی برای توجه بیشتر به وضعیت روحی فرد است.
این کارشناس توسعه فردی با اشاره به نقش باورهای دینی در مدیریت استرس اظهار کرد: ایمان بیشتر به انسان کمک میکند صبورتر باشد و فرصت بیشتری برای فکر کردن به حل مسئله پیدا کند. در واقع صبر و ایمان میتوانند زمینهساز یافتن راهحل برای مشکلات شوند.
کشاورز با تأکید بر تفاوت میان استرس و اضطراب گفت: استرس معمولاً یک عامل مشخص دارد، اما اضطراب مجموعهای از عوامل است که در کنار هم موجب ایجاد فشار روانی میشوند؛ بنابراین شناسایی منشأ مشکلات و تلاش برای حل آنها میتواند به کاهش اضطراب و در نتیجه کاهش استرس کمک کند.
وی همچنین به مفهوم «تسلیم فعال» اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواقع، استرس زمانی ایجاد میشود که فرد چیزی را از دست میدهد یا به آنچه میخواهد دست پیدا نمیکند. در چنین شرایطی، تسلیم فعال به معنای انجام دادن تلاش کامل و سپردن نتیجه به خداوند میتواند به کاهش فشار روانی کمک کند.
کشاورز در ادامه توجه به نیازهای جسمی را نیز عاملی مهم در سلامت روان دانست و افزود: رسیدگی به تحرک بدنی، خواب کافی و تغذیه مناسب میتواند به بهبود وضعیت روحی کمک کند و مسیر حل مسائل بزرگتر ذهنی را هموار سازد.
وی در پایان حضور در برنامه امروز البرز تأکید کرد: ایجاد تعادل میان جسم و روح از مهمترین عوامل کاهش استرس و اضطراب است و سلامت روان زمانی تحقق مییابد که انسان به هر دو بعد وجودی خود توجه داشته باشد