استاندار تهران، در برنامه «بدرقه آقای شهید ایران» از تشکیل ستاد مرکزی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و آغاز فعالیت ستادهای استانی تهران، قم و خراسان رضوی برای برگزاری شایسته مراسم وداع و تشییع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان،گفت:جلسات ستاد مراسم بدرقه و وداع تشکیل شد تا از ظرفیت ها و مشارکت های مردمی و زیر ساخت ها به بهترین شکل بهره ببریم.

استاندار تهران، از طراحی مسیرهای جداگانه ورود و خروج و اجرای طرح ویژه ترافیکی برای تسهیل تردد زائران خبر داد و از مردم خواست با مدیریت زمان حضور در مصلی، به حفظ آرامش و ایمنی مراسم کمک کنند.