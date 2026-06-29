استاندار تهران:
ستادهای استانی برای خدمترسانی به زائران رهبر شهید فعال شدهاند
استاندار تهران، در برنامه «بدرقه آقای شهید ایران» از تشکیل ستاد مرکزی به ریاست معاون اول رئیسجمهور و آغاز فعالیت ستادهای استانی تهران، قم و خراسان رضوی برای برگزاری شایسته مراسم وداع و تشییع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان،گفت:جلسات ستاد مراسم بدرقه و وداع تشکیل شد تا از ظرفیت ها و مشارکت های مردمی و زیر ساخت ها به بهترین شکل بهره ببریم.
استاندار تهران، از طراحی مسیرهای جداگانه ورود و خروج و اجرای طرح ویژه ترافیکی برای تسهیل تردد زائران خبر داد و از مردم خواست با مدیریت زمان حضور در مصلی، به حفظ آرامش و ایمنی مراسم کمک کنند.
معتمدیان با تکذیب خبر مسدودشدن پایتخت، از اجرای محدودیتهای ترافیکی خبر داد و از شهروندان خواست ترددهای خود را به حداقل برسانند.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت : موکب های مردمی در تهران برای پذیرایی از زائران ثبتنام کردند.
استاندار تهران اعلام کرد مراسم تشییع از ساعت ۶ صبح روز پانزدهم آغاز میشود و مسیر اصلی آن از خیابان دماوند، میدان امام حسین، انقلاب و آزادی تا شهید لشکری امتداد دارد.
رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان تهران گفت: روزهای سیزدهم و چهاردهم در استان تهران و روز پانزدهم در سراسر کشور تعطیل خواهد بود؛ با این حال، مراکز درمانی، بهداشتی، انتظامی و بخشی
.از شعب بانکها برای ارائه خدمات ضروری فعال میمانند