به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد، متقاضیان سفر به عتبات عالیات برای حضور در مراسم اربعین باید با مراجعه به سامانه سماح، نسبت به نام‌نویسی خود اقدام کنند.

براساس اطلاعیه این ستاد، متقاضیان قبل از شروع ثبت نام با دقت، تاریخ رفت، برگشت، نوع وسیله نقلیه برای عزیمت به مرز، مرز خروجی و ورودی خود را تعیین و در سامانه ثبت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، زائران باید گذرنامه‌ای با حداقل شش ماه اعتبار داشته باشند.