مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به وضع سلامت جسمی و روانی دانشجویان گفت: توسعه برنامه‌های ورزش دانشجویی و برگزاری المپیاد‌های درون‌دانشگاهی و ملی با هدف ارتقای سلامت و نشاط در میان دانشجویان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زارعی,مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان در پنجاه‌وهفتمین نشست مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور افزود: این نشست هر سال در آستانه سال تحصیلی برگزار می‌شود تا سیاست‌ها، برنامه‌ها و رویکرد‌های حوزه ورزش دانشجویی برای مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها تشریح شود.

وی با بیان اینکه نتایج پایش سلامت دانشجویان نشان می‌دهد برای دانشجویان در بخش جسمانی و همچنین روحی و روانی باید برنامه‌های ویژه‌‎تری رابرگزار نماییم؛ افزود: ورزش یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای ارتقای سلامت، افزایش نشاط و بهبود کیفیت زندگی دانشجویان است و به همین منظور سازمان امور دانشجویان برنامه‌های متنوعی را در سطوح مختلف طراحی کرده است.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: این برنامه‌ها در سه سطح دانشگاهی، استانی و ملی اجرا می‌شود. از جمله برنامه‌های تحولی در سطح دانشگاه‌ها، برگزاری المپیاد‌های درون‌دانشگاهی است که سال گذشته با استقبال قابل توجه دانشجویان روبه‌رو شد.

زارعی با اشاره به برگزاری هفدهمین المپیاد ملی ورزش دانشگاهی گفت: این رویداد بزرگ ورزشی در دهه نخست شهریورماه برگزار می‌شود که بخش دختران به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و بخش پسران به میزبانی دانشگاه شاهرود خواهد بود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در بخش دختران حدود چهار هزار دانشجوی ورزشکار و در بخش پسران بیش از پنج هزار دانشجو از دانشگاه‌های سراسر کشور حضور داشته باشند.

مدیرکل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در پنجاه‌وهفتمین نشست مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها، موضوعات مرتبط با برگزاری این المپیادها، تقسیم مسئولیت‌ها و چالش‌های اجرایی بررسی می‌شود تا با هماهنگی بیشتر، این رویداد ملی به بهترین شکل برگزار شود.