به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فیلمنامه‌های «پرتره یک زندگی» به تهیه‌کنندگی حسین کاکاوند و کارگردانی و نویسندگی مهدی موسوی برزکی، «آوای بشیر» به تهیه‌کنندگی سید روح الله حسینی یزدی و کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام، «سفید بخت» به تهیه‌کنندگی علی نجفی امامی و کارگردانی محمد مسلمی و محمدرضا نجفی امامی و نویسندگی محمد مسلمی و انیمیشن «دلاوران هفت دریا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین قاسمی جامی و امیر قلیچ خانی و نویسندگی رضا مقصودی موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.