پخش زنده
امروز: -
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک سارق حرفهای لوازم و محتویات داخل خودرو در محدوده جوادیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ رضا صادقیپور، سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری یک سارق حرفهای لوازم و محتویات داخل خودرو در محدوده کلانتری ۱۱۷ جوادیه خبر داد.
وی افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم، محتویات داخل خودرو و قطعات خودرو در محدوده جوادیه، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار مأموران کلانتری قرار گرفت.
صادقیپور ادامه داد: پس از طرح موضوع در کمیسیون پیشگیری از سرقت، مأموران آموزشهای تخصصی لازم را برای شناسایی و دستگیری سارقان دریافت کردند و همزمان اقدامات اطلاعاتی برای کشف سرنخهای پرونده آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه در جریان نشست پرسش و پاسخ با شهروندان که در مسجد باغآذری برگزار شد، تعدادی از اهالی اطلاعاتی درباره یک خانه مجردی مشکوک در نزدیکی محل وقوع سرقتها در اختیار رئیس کلانتری قرار دادند.تصریح کرد: این اطلاعات به سرعت در اختیار تیمهای عملیاتی و واحدهای گشتی قرار گرفت و بررسیهای تخصصی آغاز شد.
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: مأموران با بررسی صحنههای سرقت، بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته و انجام اقدامات اطلاعاتی، هویت متهم را شناسایی کردند و شامگاه هجدهم خردادماه در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیری اموال مسروقه به همراه ابزار و ادوات مخصوص باز کردن در خودروها و ارتکاب سرقت کشف و ضبط شد.
صادقیپور با بیان اینکه متهم پس از انتقال به کلانتری در تحقیقات اولیه به ۱۰ فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو اعتراف کرده است، افزود: تاکنون هفت نفر از مالباختگان این پرونده شناسایی شدهاند و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و کشف جرایم احتمالی دیگر همچنان ادامه دارد.
وی از شهروندان خواست از نگهداری اموال باارزش داخل خودرو خودداری کرده، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند و در صورت مشاهده افراد یا اماکن مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.