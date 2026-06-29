به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: در حال حاضر ۹۰ دستگاه کمباین در نقاط مختلف شهرستان مشغول برداشت جو هستند و عملیات برداشت با سرعت و نظم مطلوب در حال انجام است

علی سرخوش افزود: امسال در مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار جو دیم و ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار جو آبی در شهرستان اسدآباد زیر کشت قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد با بیان اینکه شرایط اقلیمی مناسب در سال زراعی جاری نقش مهمی در افزایش تولید داشته است، تصریح کرد:به دلیل بارش‌های مناسب و به‌موقع عملکرد مزارع جو در شهرستان نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که نویدبخش سالی پربار برای کشاورزان منطقه است.

سرخوش ضمن قدردانی از تلاش کشاورزان و عوامل اجرایی برداشت ابراز امیدواری کرد با تداوم شرایط مناسب و مدیریت صحیح عملیات برداشت محصول تولیدی با کمترین میزان ضایعات از مزارع جمع‌آوری و روانه بازار شود.