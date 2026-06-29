

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پیگیری‌های سرپرست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان از وزارت ورزش و جوانان و در راستای توسعه زیرساخت‌های این فدراسیون، قطعه زمینی به مساحت هزار مترمربع در مجموعه ورزشی آزادی از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به این فدراسیون اختصاص یافت.

در همین راستا سرخه، سرپرست دبیرکلی فدراسیون، به همراه کوهگرد، خزانه‌دار فدراسیون، با حضور در محل، این قطعه زمین را به نمایندگی از فدراسیون از مسئولان وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تحویل گرفت.

اختصاص این زمین، حاصل تعامل و پیگیری‌های انجام‌شده با وزارت ورزش بوده و گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزش ناشنوایان، ایجاد امکانات مناسب برای اجرای طرح‌های عمرانی، آموزشی و قهرمانی و ارتقای خدمات ورزشی به جامعه ناشنوایان کشور به شمار می‌رود.