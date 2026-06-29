توزیع ۵ هزار پرس غذای نذری در روستا
با پایان دهه نخست محرم، شور و شعور حسینی همچنان در میان مردم مؤمن و ولایتمدار ادامه دارد و سنت دیرینه اطعام عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با همت خیران و خادمان اهلبیت (ع) در نقاط مختلف استان البرز تداوم یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
در یکی از موکبهای مردمی، با مشارکت خیران و خادمان حسینی، بیش از پنج هزار پرس غذای گرم طبخ و میان نیازمندان، عزاداران و خانوادههای روستا توزیع شد. خادمان این موکب، خدمت به عاشقان سیدالشهدا (ع) را افتخاری بزرگ و ادای دِینی کوچک به ساحت مقدس امام حسین (ع) میدانند.
همچنین یکی از خیران روستا، طبق سنتی که سالهاست در این منطقه جاری است، پس از پایان دهه نخست محرم، با برپایی سفرهای از سینهزنان، هیئتهای مذهبی، خادمان و عزاداران حسینی پذیرایی کرد؛ اقدامی که جلوهای از همدلی، ایثار و ارادت مردم به فرهنگ عاشورا به شمار میرود.
سنت نذری در فرهنگ عاشورایی، تنها اطعام نیست؛ بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی، انفاق، خدمت بیمنت و زنده نگه داشتن پیام قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است؛ فرهنگی که نسل به نسل منتقل شده و همچنان با شکوه در جامعه اسلامی استمرار دارد.