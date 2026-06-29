تعزیه ۲۵۰ ساله لیلستان؛ میراثی ماندگار از فرهنگ عاشورایی
آیین سنتی و مذهبی تعزیهخوانی با قدمتی بیش از ۲۵۰ سال، همزمان با ماه محرم در روستای لیلستان از توابع بخش آسارا شهرستان کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
این آیین که از گذشتههای دور در جوار امامزادگان هارون و هاشم (ع) برگزار میشود، یکی از کهنترین مراسم مذهبی منطقه به شمار میرود و هر سال با حضور پرشور مردم، پیرغلامان، تعزیهخوانان بومی و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جلوهای از فرهنگ و ارادت عاشورایی را به نمایش میگذارد.
تعزیهخوانی در روستای لیلستان، بخشی از شناسنامه و هویت فرهنگی این روستا است که به همت پیشکسوتان و پیرغلامان، نسل به نسل حفظ شده و امروز نیز جوانان در کنار بزرگان، ادامهدهنده این میراث ارزشمند هستند.
لیلستان به عنوان قطب تعزیهخوانی بخش آسارا شناخته میشود و برگزاری این آیین، علاوه بر زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، نقش مهمی در حفظ آیینها و سنتهای مذهبی منطقه دارد.
مردم این روستا معتقدند تعزیه، تنها بازخوانی واقعه کربلا نیست، بلکه انتقال پیام ایثار، آزادگی و فرهنگ عاشورایی به نسلهای آینده است؛ فرهنگی که قرنهاست در تار و پود زندگی مردم این دیار ریشه دوانده و همچنان با همان شور و ارادت ادامه دارد.