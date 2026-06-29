به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، این آیین که از گذشته‌های دور در جوار امامزادگان هارون و هاشم (ع) برگزار می‌شود، یکی از کهن‌ترین مراسم مذهبی منطقه به شمار می‌رود و هر سال با حضور پرشور مردم، پیرغلامان، تعزیه‌خوانان بومی و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) جلوه‌ای از فرهنگ و ارادت عاشورایی را به نمایش می‌گذارد.

تعزیه‌خوانی در روستای لیلستان، بخشی از شناسنامه و هویت فرهنگی این روستا است که به همت پیشکسوتان و پیرغلامان، نسل به نسل حفظ شده و امروز نیز جوانان در کنار بزرگان، ادامه‌دهنده این میراث ارزشمند هستند.

لیلستان به عنوان قطب تعزیه‌خوانی بخش آسارا شناخته می‌شود و برگزاری این آیین، علاوه بر زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، نقش مهمی در حفظ آیین‌ها و سنت‌های مذهبی منطقه دارد.