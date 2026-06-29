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با برگزاری نخستین نشست کمیته بهرهوری سال ۱۴۰۵ در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، فرآیند تدوین برنامههای عملیاتی ارتقای بهرهوری در بخشهای معدن، صنعت و تجارت با مشارکت مدیران این اداره کل و نمایندگان سازمان ملی بهرهوری ایران آغاز شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، این نشست در راستای اجرای مفاد تبصره ماده (۲) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
در این جلسه، رضازاده معاون توسعه مدیریت و منابع، به همراه معاونان و رؤسای ادارات ستادی مرتبط حضور داشتند و درباره الزامات قانونی و سیاستهای ابلاغی در حوزه بهرهوری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شرکتکنندگان با بررسی چارچوبهای قانونی، بر تدوین برنامههای عملیاتی مشخص برای ارتقای بهرهوری در بخشهای معدن، صنعت و تجارت تأکید کردند. همچنین افزایش کارایی، بهبود فرآیندها، استفاده بهینه از منابع و ارتقای شاخصهای عملکردی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست بود.
نمایندگان سازمان ملی بهرهوری ایران نیز با تشریح الزامات و چارچوبهای تدوین برنامههای بهرهوری، بر ضرورت همافزایی میان بخشهای مختلف و طراحی برنامههای هدفمند، عملیاتی و قابل ارزیابی برای تحقق اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم پیشرفت تأکید کردند.
بر اساس این گزارش، تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی بهرهوری در بخش معدن و تجارت از رویکردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر ارتقای عملکرد سازمانی، افزایش بهرهوری منابع و تحقق اهداف توسعهای کشور در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت به شمار میرود.