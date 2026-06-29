معاون امور بندری و دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: با بهره برداری از طرح‌های سرمایه گذاری، میزان ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی در بندر امام خمینی به یک میلیون تن افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داود چگنی افزود: در حال حاضر ظرفیت مخازن فرآورده‌های نفتی در بندر امام خمینی حدود ۵۵۰ هزار تن است که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و سرمایه‌گذاری‌های در دست اجرا، این ظرفیت طی دو تا سه سال آینده به حدود یک میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به نقش مهم این بندر در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، فرآورده‌های نفتی و مواد اولیه صنعتی ادامه داد: هدف‌گذاری انجام‌شده دستیابی به ظرفیت خدمات‌دهی حدود ۱۰ میلیون تن در حوزه کالا‌های نفتی است که تحقق آن مستلزم ارتقای تجهیزات تخلیه و بارگیری، افزایش سرعت عملیات، توسعه زیرساخت‌های مخزنی و تقویت شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای خواهد بود.

چگنی همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک‌تر بخش خصوصی با سازمان بنادر در به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند از جمله سامانه «IPAS»، رعایت الزامات ایمنی و استاندارد‌های عملیاتی و ارائه برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه پایانه‌های نفتی تأکید کرد.