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مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از کشت سیبزمینی بذری در سطح ۸۰ هکتار از مزارع استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:امسال سطح زیر کشت سیبزمینی بذری در استان ۸۰ هکتار است.
ندا محمدیپور با اشاره به اهمیت تولید بذر گواهیشده و سالم افزود: توسعه ی مزارع بذری در استان ضروری و استفاده از بذر استاندارد نقش مهمی در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصول و کاهش خسارت ناشی از بیماریها دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در مدیریت مزرعه گفت:توسعه ی کشت کتان در مزارع استان هم در دستور کار قرار دارد و برنامهریزی برای گسترش سطح زیر کشت این محصول در استان پیگیری میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر استمرار حمایتهای فنی از کشاورزان ،بهرهبرداران و تقویت تولید بذر سالم و باکیفیت در استان تأکید کرد.