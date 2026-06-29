

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:امسال سطح زیر کشت سیب‌زمینی بذری در استان ۸۰ هکتار است.

ندا محمدی‌پور با اشاره به اهمیت تولید بذر گواهی‌شده و سالم افزود: توسعه ی مزارع بذری در استان ضروری و استفاده از بذر استاندارد نقش مهمی در افزایش عملکرد، ارتقای کیفیت محصول و کاهش خسارت ناشی از بیماری‌ها دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در مدیریت مزرعه گفت:توسعه ی کشت کتان در مزارع استان هم در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی برای گسترش سطح زیر کشت این محصول در استان پیگیری می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر استمرار حمایت‌های فنی از کشاورزان ،بهره‌برداران و تقویت تولید بذر سالم و باکیفیت در استان تأکید کرد.