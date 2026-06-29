دردیدار اعضای هیئت سیاسی و اقتصادی ترکیه با مسئولان آذربایجان غربی و سلماس راهکارهای گسترش مناسبات اقتصادی و مرزی و آخرین وضعیت زیرساختهای مرز کوزه رش بررسی شد.

گسترش مناسبات اقتصادی و مرزی آذربایجان غربی و ترکیه

گسترش مناسبات اقتصادی و مرزی آذربایجان غربی و ترکیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دردیدار اعضای هیئت سیاسی و اقتصادی ترکیه با مسئولان شهرستان سلماس؛ راهکارهای گسترش مناسبات اقتصادی و مرزی بررسی شد.

مشاور امور مرزی استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اهتمام ویژه استاندار آذربایجان غربی برای راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش گفت: استاندار به صورت مستمر روند اجرای این پروژه را پیگیری می‌کند و همه دستگاه‌های اجرایی استان برای تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها پای کار هستند.

محمد امین بزازی فرشی همچنین به سفر هفته گذشته رئیس‌جمهور به آذربایجان غربی اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین و اصلی‌ترین محور این سفر، موضوع مرز‌ها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و رونق مناطق مرزی بود و راه‌اندازی گذرگاه‌های جدید از جمله کوزه‌رش نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

علائی فرماندار سلماس هم گفت: راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکار‌های محلی، افزایش درآمد مرزنشینان، توسعه گردشگری و تقویت جایگاه سلماس در مبادلات منطقه‌ای است و با حمایت استاندار آذربایجان غربی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مسئولان دو کشور، این طرح با جدیت تا مرحله بهره‌برداری دنبال خواهد شد.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش، این پروژه را از مطالبات اساسی مردم سلماس دانست و گفت: از ابتدای مسئولیت خود، پیگیری مستمر این موضوع را از طریق وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ملی در دستور کار قرار داده‌ام و امروز خوشبختانه با همدلی و همکاری مجموعه دولت، روند اجرای پروژه وارد مرحله عملیاتی شده است.

یعقوب رضازاده با قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی و تلاش‌های فرماندار سلماس و دستگاه‌های اجرایی، افزود: هم‌افزایی میان مسئولان استانی و شهرستانی موجب شده است پروژه با سرعت مطلوبی پیش برود و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آغاز فعالیت رسمی این گذرگاه مرزی باشیم.

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش نقش مهمی در توسعه تجارت، افزایش اشتغال، رونق کسب‌وکار‌های محلی، تقویت اقتصاد مرزنشینان و ارتقای جایگاه سلماس در مبادلات منطقه‌ای خواهد داشت و تا تحقق کامل این مطالبه مردمی، پیگیری‌های لازم را در سطح ملی ادامه خواهیم داد.

ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز گزارشی از روند اجرای این طرح ارائه کرد و با تشریح اقدامات فنی انجام‌شده، از پیشرفت عملیات زیرساختی، احداث سکو‌های موقت و استقرار قریب‌الوقوع کانکس‌های مورد نیاز برای آغاز تردد مسافری خبر داد

سرکنسول ترکیه در ارومیه آغاز تکمیل زیرساخت‌ها در پایانه‌های مرزی با ایران را از اقدامات جدید بیان کرد و افزود: با هماهنگی با مسئولان ایرانی در حال تکمیل جاده‌های دسترسی تاسیسات و تکمیل زیر ساخت‌ها هستیم تا مشکلات موجود بر سر راه تجارت و روابط دو طرف برطرف شود.

مسلم آی‌گون با ابراز خرسندی از روند پیشرفت اقدامات اجرایی در پایانه مرزی کوزه‌رش، بر عزم جدی دولت ترکیه برای توسعه همکاری‌های مرزی با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: راه‌اندازی گذرگاه‌های جدید مرزی، علاوه بر تسهیل تردد شهروندان دو کشور، نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه گردشگری و تقویت روابط اقتصادی خواهد داشت.

وی با اشاره به همکاری و هماهنگی مطلوب میان مسئولان دو طرف، افزود: پایانه‌های مرزی کوزه‌رش و گلینجک می‌توانند به یکی از مسیر‌های مهم ارتباطی میان ایران و ترکیه تبدیل شوند و فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه مناطق مرزی ایجاد کنند.

سرکنسول جمهوری ترکیه همچنین از تلاش‌های مسئولان استان آذربایجان غربی، فرماندار سلماس، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی دو کشور برای پیشبرد این پروژه قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌ها، شاهد آغاز هرچه سریع‌تر فعالیت این گذرگاه مرزی و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور باشیم.

در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده برای راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش سلماس و پایانه گلینجک وان مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره توسعه همکاری‌های مرزی، تسهیل تردد و گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران و ترکیه تبادل نظر کردند.

در جریان این نشست اعلام شد که عملیات اجرایی و آماده‌سازی زیرساخت‌های پایانه مرزی کوزه‌رش با سرعت در حال انجام است و در روزهای آینده کانکس‌های خریداری‌شده در این منطقه مستقر خواهد شد تا مقدمات آغاز تردد مسافری فراهم شود.

همچنین سکوهای موقت مورد نیاز در این پایانه در حال احداث است و با تکمیل این اقدامات، امکانات اولیه برای راه‌اندازی گذرگاه مرزی و آغاز تردد مسافران مهیا خواهد شد.

هیئت دیپلماتیک در این دیدار با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش، آن را گامی مؤثر در توسعه روابط دوجانبه، افزایش مبادلات تجاری، تسهیل رفت‌وآمد مرزنشینان و رونق اقتصادی منطقه دانستند و بر تداوم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دو کشور برای تسریع در بهره‌برداری از این گذرگاه مرزی تأکید کردند.