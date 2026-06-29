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بازارهای بورس آسیا در معاملات روز دوشنبه خود دستخوش نوسان شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بازارهای بورس آسیا در معاملات روز دوشنبه خود دستخوش نوسان شدند، در عین حال، دلار تحت تأثیر پیشبینیها درباره افزایش نرخ بهره، به نزدیکی بالاترین سطح یک ساله خود رسیده است.
در بازار معاملات آتی، شاخصهای اساند پی ۵۰۰ و نزدک رشد ۰.۵ درصدی را ثبت کردند و قراردادهای آتی شاخصهای اروپا نیز ۰.۱۳ درصد افزایش یافت که نشاندهنده شروعی باثبات در بازارهاست.
با این حال، بازارهای آسیایی تحت فشار قرار داشتند، به طوری که شاخص کوسپی کره جنوبی حدود ۲ درصد و شاخص نیکی ژاپن ۱ درصد کاهش یافت. این امر باعث شد تا شاخص کل سهام آسیا-اقیانوسیه با کاهش ۰.۳ درصدی رو به رو شود.
نگرانیها درباره آینده توافق صلح ابتدا موجب افزایش بهای نفت شد. این در حالی است که با ارزیابی مجدد بازارها از چشمانداز بهبود عرضه (در پی توافق صلح)، قیمت نفت که بر اثر جنگ افزایش یافته بود، در روزهای گذشته تقریباً به سطوح قبل از جنگ رسید.
در معاملات آتی روز دوشنبه، بهای نفت خام برنت دریای شمال با کاهش رشد اولیه خود، در نهایت با ۰.۵ درصد افزایش به ۷۲.۳۷ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱ درصد افزایش، ۶۹.۹۲ دلار در هر بشکه معامله شد.