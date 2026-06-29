رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران با اشاره به ظرفیت تولید، دانش فنی و کیفیت قابل رقابت فرش ماشینی ایرانی در بازار‌های جهانی گفت: ایجاد بستر‌های مناسب برای حضور دوباره تولیدات فرش ماشینی ایرانی در این بازار‌ها ضروری است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدرضا محسن شیرازی گفت: با بهبود شرایط اقتصادی و رفع تحریم‌ها، این صنف بار دیگر به جایگاه آرمانی خود در بازار‌های بین‌المللی بازگردد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران با تشریح وضعیت این صنعت در سال‌های گذشته و حال، گفت: پیش از وقوع جنگ تحمیلی سوم و در مقطع جنگ رمضان، صنعت فرش ماشینی ایران در اوج شکوفایی قرار داشت، به‌گونه‌ای که تنها ۲۰ درصد از تولیدات در بازار داخلی مصرف می‌شد و حدود ۸۰ درصد محصولات به بازار‌های جهانی صادر می‌شد.

وی افزود: این توازن مطلوب میان تولید و صادرات، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این صنعت در ارزآوری و حضور مؤثر در بازار‌های بین‌المللی بود؛ اما متأسفانه در شرایط پس از جنگ و با تداوم محدودیت‌ها و تحریم‌ها، صادرات این صنف تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

شیرازی با اشاره به چالش‌های موجود تصریح کرد: کاهش قدرت رقابت در بازار‌های جهانی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و موانع تجاری از جمله عواملی هستند که موجب افت صادرات در این حوزه شده‌اند و تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش ماشینی و موکت تهران در عین حال با نگاه به آینده اظهار امیدواری کرد: با پایان یافتن شرایط جنگی، بهبود روابط اقتصادی و رفع تحریم‌ها، مسیر توسعه صادرات هموارتر شود و این صنعت بتواند بار دیگر به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور دست یابد.

وی تأکید کرد: ظرفیت تولید، دانش فنی و کیفیت محصولات ایرانی همچنان در سطحی است که امکان رقابت در بازار‌های جهانی را فراهم می‌کند و تنها نیازمند ایجاد بستر‌های مناسب برای حضور دوباره در این بازار‌ها هستیم.