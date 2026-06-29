به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ متن پیام دکتر حق شناس در پی درگذشت عکاس برجسته و مستندساز ارزشمند گیلانی زنده‌یاد استاد محمد کوچکپور کپورچالی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت هنرمند فرهیخته، عکاس برجسته و مستندساز ارزشمند گیلان، زنده‌یاد استاد محمد کوچکپور کپورچالی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن مرحوم با دهه‌ها تلاش صادقانه و نگاه هنرمندانه، بخشی ماندگار از هویت فرهنگی، اجتماعی و طبیعی گیلان را در قاب تصویر ثبت کرد و با روایت صمیمانه زندگی مردم، آیین‌ها، طبیعت و فرهنگ بومی این سرزمین، میراثی ارزشمند برای تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی بر جای گذاشت.

بی‌تردید آثار فاخر و گنجینه کم‌نظیر تصاویر به‌جامانده از این هنرمند فقید، سرمایه‌ای ماندگار برای پژوهشگران، هنرمندان و نسل‌های آینده خواهد بود و نام او در حافظه فرهنگی گیلان جاودانه خواهد ماند.

اینجانب، ضایعه درگذشت این هنرمند گرانقدر را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری، عکاسان، اصحاب فرهنگ و هنر و مردم فرهنگ‌دوست استان گیلان و شهرستان بندرانزلی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

هادی حق‌شناس

استاندار گیلان

استاد محمد کوچک‌پور کپورچالی، عکاس پیشکسوت و شناخته‌شده، متولد سال ۱۳۳۴ در روستای کپورچال شهرستان بندرانزلی، از عکاسان برجسته طبیعت‌گرای ایران بود.

وی فعالیت خود را در عرصه عکاسی از سال ۱۳۶۲ آغاز کرد و با وجود آنکه هیچ‌گونه آموزش آکادمیک در زمینه عکاسی ندیده بود با تکیه بر استعداد، پشتکار و عشق به طبیعت، سال‌ها به ثبت زیبایی‌های طبیعت گیلان و ایران پرداخت.

آثار ارزشمند این هنرمند در طول سال‌ها، نقش مهمی در معرفی جلوه‌های طبیعی منطقه و ثبت بخشی از میراث تصویری گیلان ایفا کرد و نام او را در میان عکاسان برجسته طبیعت کشور ماندگار کرد.

وی در طول ۴۰ سال عکاسی علاوه بر گیلان به اکثر استان‌های ایران و همچنین به برخی کشور‌ها نیز سفر کرد و طبیعت، فرهنگ و آداب و سنن مردم آن مناطق را به تصویر کشید که حاصل آن بیش از ۲۵۰ هزار نگاتیو است که در مجموعه شخصی این عکاس نگهداری می‌شود.

از کوچکپور چند مجموعه عکس با نام «دریچه سبز» عکس‌هایی با موضوع اجتماعی و آداب و رسوم مردم گیلان، «گیلان بهشت طبیعت» و «از مه تا دریا» به چاپ رسیده‌است.

کوچکپور علاوه بر جوایز ملی، جوایز جهانی متعددی در مسابقات عکاسی آسیا و اقیانوسیه دریافت کرده بود.

محمد کوچک‌پور کپورچالی صبح امروز دوشنبه هشتم تیرماه در قطعه هنرمندان آرامستان بندرانزلی به خاک سپرده شد.